Пожарные предотвратили взрыв трёх газовых баллонов в Псковском районе

11:27, 28 сентября 2026, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области в выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области













В субботу, 26 сентября, в пять утра из деревни Стремутка Псковского района поступило сообщение о возгорании в одноэтажном производственном здании. Подсобные помещения выгорели изнутри, огнём повреждены потолочные перекрытия. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Пожар ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники. Удалось спасти от огня производственное здание и три 50-литровых газовых баллона.

В 11:50 на улице Коммунальной в Опочке горел мусорный контейнер, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнём. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 12:00 в жилом доме на улице Первомайской в Новосокольниках горела веранда, кровля и стропила. Возгорание, которое произошло из-за короткого замыкания, ликвидировали четыре специалиста МЧС России и две единицы техники. Спасены три жилых дома и три хозяйственные постройки.

Чуть позднее в деревне Селище Псковского района сгорела хозяйственная постройка. Предположительной причиной возгорания также стало короткое замыкание. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 20:34 в деревне Загривье Пыталовского района сгорела баня. Причиной, предположительно, стал недостаток изготовления дымовой трубы. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. От огня спасли три хозяйственные постройки.

В 21:51 в деревне Замошье Стругокрасненского района сгорела баня из-за недостатка изготовления дымовой трубы. Возгорание ликвидировали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасены три хозяйственные постройки и жилой дом.