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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю

1 094 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции за прошедшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Всего за этот период выявили 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное вождение в пьяном виде задержали семь человек.

Зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести и три человека погибли.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при лобовом столкновении Lada и Renault Logan в Великих Луках. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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