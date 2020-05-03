На майских праздниках псковские спасатели несут службу в режиме повышенной готовности

13:15, 01 мая 2020, ПАИ

На майских праздниках псковские спасатели несут службу в режиме повышенной готовности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

МЧС России работает в режиме повышенной готовности в том числе в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в России, а также возникновения рисков сезонных природных бедствий.

В связи с введёнными ограничениями, связанными с распространением COVID-19, основная часть населения находится дома на самоизоляции или карантине, поэтому МЧС России обращает внимание на необходимость соблюдения техники безопасности дома и своевременной проверки исправности электроприборов, электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок, а также печного отопления.

Во время действия особого противопожарного режима и в ветреную погоду гражданам запрещается разжигать костры и поджигать траву, особенно под кронами деревьев хвойных пород, на торфяных почвах и на расстоянии менее 50 метров от любых строений.