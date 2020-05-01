В Пскове родственники молодожёнов могут наблюдать за свадьбой в режиме онлайн

15:46, 01 мая 2020, ПАИ

В Пскове родственники молодожёнов могут наблюдать за свадьбой в режиме онлайн, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Из-за пандемии COVID-19 в регионе запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе свадьбы. Временно отменены торжественные регистрации в присутствии гостей, однако Театрально-концертная дирекция (ТКД) даёт возможность родным и близким новобрачных побывать на церемонии с помощью онлайн-трансляции.

ТКД организует трансляции из Дворца бракосочетания. Услуга платная. Для просмотра прямой трансляции необходим интернет и ссылка от жениха и невесты.