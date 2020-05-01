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Общество

Визажист из Пскова вошла в число победителей онлайн-конкурса Гоар Аветисян

Псковичка Кристина Вилавская вошла в число победительниц масштабного конкурса среди визажистов, который прошёл в форме семидневного онлайн-марафона по макияжу от стилиста-визажиста и бьюти-блогера Гоар Аветисян. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении молодёжного движения «Молодая гвардия».

На Instagram Гоар подписано почти 8,5 млн человек.

Кристина Вилавская рассказала, что конкурс проходил под хештегом #тюнингуюсьсГоар. Ежедневно нужно было повторять макияж профессионального визажиста и выкладывать фото и видео с отработками техники.

Фото из Instagram Кристины Вилавской

По условиям конкурса, 30 победителей должны были получить косметику от Гоар Аветисян, ещё шесть основных победителей – возможность приехать на учёбу в Москву. Кристина вошла в тридцатку лучших и получила подарочный бокс с декоративной косметикой.

Всего в конкурсе приняло участие более трёх тысяч визажистов из России, Украины, Казахстана, Польши, Израиля, Армении, Узбекистана, Китая и других стран. Суммарный объём выложенных работ достиг 50 тысяч.

Кристина четыре года занимается созданием макияжа, причёсками и художественным гримом. Псковичка закончила художественную школу в Смоленске. Принимала участие в конкурсе креативных макияжей NYX Face Awards Russia. Также сотрудничала с модельным агентством Sigma Scouting в Смоленске, была гримёром на съёмках телепередачи «Дорогая, я забил» для телеканала «Ю», участвовала в конкурсах красоты в качестве визажиста-стилиста.

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