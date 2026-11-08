В Госдуме разъяснили, как больничный влияет на стаж и отпуск

22:06, 08 ноября 2026, ПАИ

Время, проведённое на больничном, включается в страховой стаж, который даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Болезнь не может стать причиной отмены отпуска или исключения периода нетрудоспособности из стажа, рассказала председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, это правило действует при официальном трудоустройстве, когда работодатель перечисляет за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд России.

Если работник заболел до начала отпуска, даты отдыха можно перенести по его заявлению. Если болезнь наступила уже во время отпуска, сотрудник вправе продлить его или перенести оставшиеся дни на другой срок.

При этом, как уточнила Элеонора Кавшар, длительный больничный может заметно сказаться на доходах работника и впоследствии повлиять на размер отпускных: их рассчитывают исходя из среднего заработка и количества фактически отработанных дней в расчётном периоде.

Средний дневной заработок для оплаты отпуска и компенсации за неиспользованные дни отдыха рассчитывают за последние 12 календарных месяцев.