Названы способы увеличить будущую пенсию до 50 тысяч рублей

22:37, 08 ноября 2026, ПАИ

Для пенсии 50 тысяч рублей в месяц потребуется около 258 пенсионных баллов, если ориентироваться на стоимость балла и фиксированную выплату после индексации 2026 года. Добиться такого размера выплат можно при длительном трудовом стаже и высокой официальной зарплате.

Однако приведённые в исходном материале расчёты содержат противоречия: например, при максимуме 10 баллов за год накопить 258 баллов за 25 лет невозможно. Поэтому отдельные цифры и рекомендации важно не выдавать за гарантированный результат.

Чтобы получить страховую пенсию в размере 50 тысяч рублей, россиянину потребуется накопить около 258 пенсионных коэффициентов. Такой расчёт основан на действующих в 2026 году показателях: стоимость одного балла составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата – 9 584,69 рубля. Эти данные приводит Социальный фонд России.

При максимуме 10 баллов в год накопить необходимое количество коэффициентов за 10 или 20 лет не получится. Даже при ежегодном получении предельного числа баллов на это потребуется почти 26 лет. Если же стаж составляет 35 лет, в среднем нужно зарабатывать около 7,4 балла ежегодно.

Количество пенсионных коэффициентов напрямую зависит от официальной зарплаты и страховых взносов. В 2026 году максимальная годовая база для их начисления составляет 2,979 млн рублей, или 248 250 рублей в месяц. Доход сверх этой суммы не увеличивает количество пенсионных баллов.

Таким образом, для накопления примерно 258 баллов за 30 лет потребуется в среднем около 8,6 балла ежегодно. Это предполагает стабильно высокий официальный заработок. При этом зарплата 100 тысяч рублей в месяц сама по себе не позволит получать 7–8 баллов в год: по расчёту Социального фонда, в 2026 году она обеспечит примерно четыре балла.

Среди причин, по которым пенсия 50 тысяч рублей остаётся недостижимой для многих россиян, называют невысокие официальные доходы и недостаточный страховой стаж. При зарплате ниже средней предельной базы накопить необходимое количество коэффициентов значительно сложнее.

Увеличить будущие выплаты можно несколькими способами. В частности, специалисты рекомендуют получать официальную зарплату, регулярно проверять сведения о стаже и пенсионных баллах на «Госуслугах», а также рассмотреть участие в программе долгосрочных сбережений. Она предусматривает государственное софинансирование взносов – до 36 тысяч рублей в год в течение установленного периода.

Ещё один вариант – отложить выход на пенсию. При более позднем обращении за страховой пенсией применяются повышающие коэффициенты, которые увеличивают размер выплаты. Если же пенсионных баллов или стажа не хватает, в предусмотренных законом случаях можно воспользоваться добровольным пенсионным страхованием.

Тем, кому сейчас около 35 лет, важно заранее контролировать официальные доходы и накопление пенсионных коэффициентов. Дополнительные личные сбережения также могут стать источником дохода после завершения трудовой деятельности.

Ранее в Соцфонде рассказали, сколько россиян получат прибавку к пенсии в 2027 году.