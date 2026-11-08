Диетолог объяснил, чем опасен поздний ужин с выпечкой и сладостями

22:32, 08 ноября 2026, ПАИ

Поздний ужин с выпечкой или сладостями может быть опасен для здоровья: вечером активность пищеварительной системы снижается. Об этом в интервью aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По словам эксперта, любые продукты с быстрыми углеводами и промышленным крахмалом повышают сахар в крови. А если наесться такой пищей вечером или ночью, это чревато отложением жировой ткани и нарушением нормальной микрофлоры кишечника: переваривание в это время отличается от дневного.

Особую опасность вечерние углеводы представляют для нервной системы детей и подростков: высокоуглеводный ужин может вызвать у них выброс адреналина, а это приводит к перевозбуждению, повышению тревожности и агрессивности, пояснил диетолог.