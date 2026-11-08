В МВД рассказали, какие фото не подойдут для загранпаспорта

22:24, 08 ноября 2026, ПАИ

Фотографии, обработанные искусственным интеллектом, при оформлении загранпаспорта не принимают: из-за таких снимков могут отказать в выдаче документа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

К фото есть чёткие требования: лицо строго анфас, взгляд направлен в объектив, выражение нейтральное, рот закрыт, глаза открыты и не прикрыты волосами. Фон – белый и ровный, без полос, пятен, теней и лишних предметов.

Не подойдут и снимки, которые приукрасили ради красоты или обработали художественно: лицо должно быть передано достоверно, со всеми его особенностями.

Бумажное фото нужно только для паспорта старого образца, который выдают на пять лет. Для паспорта нового образца, который выдают на десять лет, снимок сделают прямо в подразделении МВД.