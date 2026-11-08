Эксперт рассказал, как распознать проблемы с водой из крана

22:49, 08 ноября 2026, ПАИ

Понять, что с водопроводной водой что-то не так, можно по её виду, запаху и вкусу. Об этом рассказал руководитель службы клиентского сервиса Иван Хорошев, пишет «Лента.ру».

Первым делом стоит присмотреться к цвету. Если из крана течёт мутноватая вода, а через пару секунд она становится чистой, скорее всего, виноваты загрязнения в трубах самого дома. Если же цвет не пропадает, причину нужно искать дальше – в системе, обслуживающей весь дом.

Насторожить должны посторонние запахи и странный привкус, например металлический, горький или солоноватый. Если запах чувствуется только из одного крана, обычно достаточно промыть аэратор. А вот если вкус воды резко изменился сам по себе, стоит выяснить почему.

Обратить внимание следует и на то, что остаётся после отстаивания или кипячения. Чем жёстче вода, тем быстрее появляются накипь и налёт на технике, поэтому при заметных отложениях жёсткость учитывают при выборе фильтра. Если же в налитой воде через несколько минут появляются хлопья или осадок, их происхождение нужно выяснить.

При стойких изменениях Иван Хорошев советует отказаться от употребления воды, не полагаясь на её внешний вид.