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Общество

Узнать больше о литургии, постах и церковных праздниках смогут псковичи на бесплатном курсе

При храме Святителя Николая Чудотворца со Усохи в Пскове откроется бесплатный образовательный курс для взрослых «Православное богослужение: от понимания к осознанному участию». Первое занятие состоится 6 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Участникам расскажут об устройстве православного храма, смысле богослужения, вечерне, утрене и Божественной литургии. В программе также предусмотрены занятия, посвящённые богослужебным книгам и церковному уставу, таинствам, православным праздникам и постам, истории богослужения и наследии святых отцов.

Отдельное внимание уделят Великому посту, Страстной седмице и Пасхе. Слушатели смогут разобраться, что означают церковные праздники, посты, песнопения и молитвословия, и глубже познакомиться с православной традицией.

Курс рассчитан на взрослых с любым уровнем знаний. На занятия приглашают как постоянных прихожан, желающих лучше понимать церковную жизнь, так и тех, кто редко посещает храм или только начинает знакомство с православием. Специальная подготовка не требуется.

Полуторачасовые занятия будут проходить по воскресеньям после литургии. Курс продлится до 30 мая 2027 года.

Преподаватель – священник Андрей Здоров, магистр богословия, клирик храма Святителя Николая Чудотворца со Усохи.

Участие бесплатное. По окончании курса слушатели, успешно освоившие программу, получат свидетельство и памятный подарок.

Записаться можно до 5 декабря в церковной лавке храма или по телефону +7-911-698-33-38.

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