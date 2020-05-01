Работу на «удалёнке» намерены узаконить единороссы

18:13, 01 мая 2020, ПАИ

«Единая Россия» подготовит изменения в трудовое законодательство после пандемии коронавируса, чтобы юридически урегулировать дистанционную работу.

Как сообщает партийная пресс-служба, о необходимости сделать соответствующие нормативные акты более современными заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания партии по вопросам совершенствования трудового законодательства в целях повышения гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

«Само время определяет важность этой задачи. Необходимо будет детально проанализировать весь опыт, накопленный в период пандемии. А затем – вернуться к вопросу изменения трудового законодательства, с тем чтобы сделать его более современным. Мы много обсуждали эту проблему на разных площадках. И теперь мы должны найти для неё адекватное решение», – сказал Дмитрий Медведев.

Сейчас «Единая Россия» будет действовать исходя из сложившейся ситуации – при помощи юристов правозащитного центра партии пройдёт неделя дистанционных приёмов граждан по вопросам нарушения их прав в период пандемии. Кроме того, в каждом регионе по инициативе «Единой России» создадут трудовые комиссии – в них войдут представители региональной исполнительной власти, служб занятости, деловых объединений, профсоюзов. Задача – собрать информацию об увольнениях не по количеству людей, вставших на биржу труда, поскольку многие не делают этого из-за плохой организации работы соответствующих служб или слишком большой разницы между потерянным доходом и пособием.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» серьёзно займётся вопросом реформирования служб занятости, которые «показали свою несостоятельность». Работа будет организована совместно с Минтруда, экспертами и профильными органами.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, член президиума Генерального совета и бюро Высшего совета партии Сергей Неверов отметил, что ранее был создан хороший законодательный задел, который позволяет гражданам получать господдержку в сложившихся условиях.

«Очень важно, что диалог на эту тему ведут социальные партнёры, бизнес, «Единая Россия», правительство. Это сейчас актуально вдвойне. Ритм жизни изменился – пандемия поставила нас в новые условия. С одной стороны, у нас нет времени, чтобы не торопиться, но с другой – изменения должны быть аккуратными, чтобы не возникло лазеек, которые ослабили бы защиту прав людей. Нам предстоит серьёзная работа», – отметил Сергей Неверов.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, член Высшего совета партии Андрей Исаев анонсировал поэтапный план внесения изменений в трудовое законодательство. По его словам, «трудовое законодательство не справляется с массовым переводом сотрудников на удалённую работу».

На первом этапе – уже на весенней сессии Госдумы – предлагается ввести в правовое поле временную удалённую работу.

«Необходимо регламентировать или конвертировать права работников в этой связи», – подчеркнул Андрей Исаев.

Затем предлагается изменить нормы, регламентирующие дистанционную работу (они сейчас почти не применяются), в том числе закрепить право сотрудника, работающего на «удалёнке», быть офлайн. Это, в свою очередь, влечёт за собой необходимость регламентировать обмен юридически важными сообщениями в интернете.

На втором этапе – после пандемии – предлагается ограничить количество перезаключений срочных трудовых договоров, внимательно рассмотреть понятие «ненормированный рабочий день», которым работодатели подменяют сверхурочную работу. Эти меры направлены на защиту прав работников. На третьем этапе будет решаться вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости, – в частности, это касается фрилансеров.

«Очень важно, чтобы то, о чём мы с вами говорим сегодня, было закреплено в Конституции. Пандемия коронавируса отодвинула общенародное голосование, но крайне важно, чтобы социальные гарантии, которые сейчас закрепляются в Конституции, получили общую поддержку. Например, минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Это стало реальным инструментом, который используется при выплате пособий, в отличие от той ситуации, которая сложилась при власти нынешних наших критиков – в 90-е годы. Тогда величина минимального размера оплаты труда составляла чуть больше 89 рублей, что не дотягивало до трёх долларов в месяц», – подытожил Андрей Исаев.

Эксперты разделяют мнение о необходимости изменения трудового законодательства. Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков заявил, что с момента принятия Трудового кодекса говорилось о том, что это гибкий документ и при его изменениях необходимо учитывать баланс между интересами работника и работодателя.

Член бюро Высшего совета «Единой России», президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил, в свою очередь, регулировать отношения между сотрудником и работодателем не на уровне закона, а при помощи трудовых договоров. Кроме того, нужно реструктуризировать работу социальных гарантий.

«Часто социальные гарантии тем или иным категориям работников оборачиваются такой дискриминацией, когда работодатель, видя, что потенциальный работник перегружен какими-то особенностями (например, гарантии, связанные с запретом установления испытательного срока), отказывается принимать на работу. Здесь тоже нужно обязательно найти оптимальную траекторию», – отметил Александр Шохин.

Заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, доктор юридических наук Никита Лютов отдельно остановился на регламентации работы фрилансеров. «Такого рода нормы несут экономическую пользу обществу – число представителей среднего класса растёт, а работодатели, в свою очередь, получают рынки сбыта», – подчеркнул Никита Лютов.

Адвокат по трудовым спорам, член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Павел Андреев заявил о необходимости синхронизировать законопроекты, уводящие трудовой документооборот в цифру: введение электронных трудовых книжек и кадровых распоряжений. Кроме того, по его мнению, всех работников нужно обеспечить электронными подписями.

Первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко поддержал инициативу «Единой России» о создании трудовых комиссий на местах. Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на объём озвученных норм, их можно принять оперативно при такой поддержке партии.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что предложенные инициативы не должны быть межфракционными – их предложила и продвигала партия.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал, что тема трудовых взаимоотношений и законодательства, их регламентирующего, – важнейшая для большинства людей. «Наше трудовое законодательство – развитое и передовое. Нам нельзя это потерять. Всё то, что кристаллизируется сейчас опытным путём, должно перейти в Трудовой кодекс. Я просил бы всех наших коллег: членов партии, профсоюзы, работодателей, экспертов – принять в подготовке изменений самое деятельное участие», – резюмировал Дмитрий Медведев.