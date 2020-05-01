Изображение Путина и Шойгу в храме Вооружённых сил заменят на крестный ход в Пскове

20:28, 01 мая 2020, ПАИ

Изображение президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в Главном храме Вооружённых сил заменят на крестный ход в Пскове, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на настоятеля храма епископа Клинского Стефана.

По его словам, от выставления части мозаичного панно с политиками решено отказаться. Это решение принял художественный совет, который опирался на мнение Путина, выступившего против.

Сейчас мозаичное панно переделывают и «готовят другой сюжет», затем начнётся его монтаж. «Там какая-то сюжетная линия прорабатывается – крестный ход во Пскове, что-то такое, но точно я вам не скажу», – уточнил епископ Стефан.

Храм Воскресения Христова – Главный храм Вооружённых сил России возвели на добровольные пожертвования в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.