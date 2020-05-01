Псковский губернатор попросил приезжих без документов не тратить время на дорогу в Псковскую область

22:32, 01 мая 2020, ПАИ

«Как и ожидалось, на майские праздники в Псковскую область начали приезжать дачники. 875 человек допущены к проезду. Все были проанкетированы, получили предписания и уведомлены о необходимости соблюдать 14-дневный карантин. 95 водителей, у которых не было уважительной причины для пересечения границы области (в частности, наличия недвижимости в собственности), полиция развернула назад», – сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, Роспотребнадзор, УМВД, главы районов «отрабатывают по максимуму».

«Если кто-то сможет обойти посты и будет нарушать режим самоизоляции – получит два штрафа за два нарушения. А если у такого нарушителя будут признаки ОРВИ – поместим в обсерватор, – пообещал Михаил Ведерников. – Обращаюсь ко всем, кто сейчас хочет посетить Псковскую область: не тратьте своё время зря, если у вас нет необходимых документов. Развернут. В ином случае без вариантов придётся две недели оставаться на даче, раньше положенного срока из области никого не выпустят. Это точно! Для тех, кому эти меры кажутся недостаточными, привожу разъяснения пресс-службы администрации Ленинградской области: у нас наравне с Вологодской областью и Карелией один из самых жёстких режимов проезда».