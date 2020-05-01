Автомобили дачников образовали пробку на трассе Петербург – Псков

22:02, 01 мая 2020, ПАИ

Автомобили дачников образовали пробку на выезде из Санкт-Петербурга в сторону Псковской области. Петербуржцы по традиции стремятся провести длинные майские выходные на своих дачах в соседнем регионе.

Псковичи в комментариях под этой фотографией в соцсети оставили более 250 комментариев, большая часть которых сводится к мысли «понаехали – понавезли вирус».

«Не зарастёт народная тропа в Псковскую область...» – констатирует Вера.

«Ждём очередную вспышку через пару недель», – написал Станислав.

«Неужели так трудно закрыть все города? Пусть по своим областям ездят. Все ломанулись в Псков. Вот и вспышка. Надо всех приезжих – в больницы на 14 дней, тогда никто не поедет. А так за 14 дней самоизоляции в деревне всех перезаражают», – вторит ему Светлана.

Другая часть комментаторов просит паникёров успокоиться и «отойти от наблюдательных постов у окон», обвиняя земляков в озлобленности. «Вот интересно: откуда же люди, соблюдающие самоизоляцию, в курсе всех новостей и всех приезжих в лицо знают и уже пересчитали. Уймитесь вы уже!» – просит Ирина.

«Люди едут к своим родителям и родне. Люди едут пахать огороды. Что же все такие злые-то? Дачники из Петербурга уж точно не пойдут в леса жарить шашлык, они его могут и на огороде у дома сделать. Люди, просто соблюдайте дистанцию, надевайте средства защиты и обрабатывайте руки антисептиком – и будет всем счастье. Берегите себя!» – просит Муля.

Ранее начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщал, что в дни майских праздников в Псковскую область из других регионов должно прибыть около 200 тысяч человек.

Для приезжих разработана специальная анкета, в которой говорится о необходимости соблюдать самоизоляцию. «Человек въезжает в Псковскую область, заполняет анкету, затем анкета попадает в тот отдел полиции, в район которого он едет», – пояснил Овсянников, добавив, что УМВД готово к майским праздникам и к связанной с этим дополнительной нагрузке.

Въехать в Псковскую область на майские праздники могут только владельцы дач или родственники псковичей. Остальных, а также тех, кто забыл взять с собой нужные документы, развернут на въезде в регион. Всем прибывшим предписано соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.