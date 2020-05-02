Учёные: Эпидемия коронавируса в России может завершиться к 8 августа
Эпидемия коронавируса в России может завершиться к 8 августа. Такой скорректированный прогноз представили учёные из Сингапура, сообщает РИА «Новости».
Ранее предполагалось, что распространение коронавирусной инфекции закончится в России 7 августа, затем дата была перенесена на 4 августа.
Свой прогноз специалисты из Сингапура делают на основе данных о принимаемых мерах противодействия коронавирусу в стране, динамике заболеваемости, количестве инфицированных и выздоровевших.
Специалисты также предупредили, что при преждевременном снятии ограничений прошедшие пик заболевания страны могут столкнуться с новой волной эпидемии.