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Общество

Пропавшего почти год назад лесоруба ищут в Псковской области

51-летнего Анатолия Ниткина, пропавшего в Пскове в конце мая 2019 года, продолжают искать полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина родился в Печорском районе, проживал в Пскове, но с конца мая прошлого года перестал выходить на связь с родственниками.

Ему на вид 55-60 лет, ростом около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ».

Мужчина занимался вырубкой леса, работал на пилораме и оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. Имеется информация, что он планировал уехать на заработки в частное хозяйство на хутор.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 59-63-09, 8 (911)-351-26-80 или 02.

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