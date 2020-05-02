В Псковской области женщину с коронавирусом отключили от аппарата ИВЛ

13:35, 02 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram прокомментировал обновлённую статистику по коронавирусу в регионе.

Михаил Ведерников отметил, что одна из пациенток с коронавирусной инфекцией, 65-летняя женщина, была отключена от аппарата ИВЛ. По его словам, пациентка уже успешно дышит самостоятельно. «Состояние у неё по-прежнему непростое, но большой шаг в сторону выздоровления она сделала. Спасибо нашим врачам!» – отметил глава региона.

Губернатор также сообщил, что все случаи из Новосокольнического и Невельского районов относятся к строителям, которые приехали из Москвы. «Контактных пациентов там нет», – подчеркнул Михаил Ведерников.

По последним данным, в Псковской области выявлено 194 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 19 псковичей, умерло – восемь.