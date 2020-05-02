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Общество

Желающие причаститься псковичи могут пригласить священников домой

Священники Псковской епархии придут домой к каждому прихожанину, который хочет причаститься. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

«Мы неоднократно говорили, что все, кто хочет причаститься и готовился к этому в дни Великого поста, и на Светлой неделе, и сейчас, когда послепасхальная неделя уже закончена, – все могут обратиться к священникам, и те обязательно к ним придут в дом», – отметил владыка.

Митрополит Тихон также рассказал, что вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он подготовил специальные подарки для прихожан. «Священники получили эти подарки и вместе со святыми дарами приносят знаки внимания к людям в их дома», – подчеркнул владыка.

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