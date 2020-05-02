Михаил Ведерников: В текущих условиях требуется ещё больше сил для реализации нацпроектов

22:16, 02 мая 2020, ПАИ

Для реализации нацпроектов в Псковской области в период пандемии коронавируса от всех требуется ещё больше сил, концентрации и энергии, чем это происходило в обычных обстоятельствах. Об этом написал глава региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что в нынешних условиях все возникающие проблемы необходимо решать сообща. «Далеко не всегда у отдельного комитета хватает специалистов, компетенций и, в конце концов, возможностей проконсультироваться с федеральными коллегами в случае исключительных затруднений, – отметил Михаил Ведерников. – Важно только не тянуть и не прятать проблемы – и тогда всё получается».

Глава региона также подчеркнул, что совещания в администрации Псковской области о ходе реализации нацпроектов стали не только контрольными точками для подведения промежуточных итогов, но и площадкой для обсуждения практических решений возникающих сложностей.