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Общество

Михаил Ведерников: В текущих условиях требуется ещё больше сил для реализации нацпроектов

Для реализации нацпроектов в Псковской области в период пандемии коронавируса от всех требуется ещё больше сил, концентрации и энергии, чем это происходило в обычных обстоятельствах. Об этом написал глава региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что в нынешних условиях все возникающие проблемы необходимо решать сообща. «Далеко не всегда у отдельного комитета хватает специалистов, компетенций и, в конце концов, возможностей проконсультироваться с федеральными коллегами в случае исключительных затруднений, – отметил Михаил Ведерников. – Важно только не тянуть и не прятать проблемы – и тогда всё получается».

Глава региона также подчеркнул, что совещания в администрации Псковской области о ходе реализации нацпроектов стали не только контрольными точками для подведения промежуточных итогов, но и площадкой для обсуждения практических решений возникающих сложностей.

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