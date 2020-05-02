Динамика распространения коронавируса снизилась в Псковской области

23:07, 02 мая 2020, ПАИ

В Псковской области снизилась динамика распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Если на прошлой неделе было плюс 70 новых случаев, то на этой – плюс 59», – уточнил губернатор.

По его словам, прослеживается хорошая тенденция, которая говорит об ответственном отношении большинства жителей Псковской области ко всем профилактическим мерам.

По последним данным, в Псковской области зарегистрирован 201 случай заражения коронавирусом. Выздоровело 19 псковичей, скончалось – восемь.