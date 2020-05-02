Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе креативной самоизоляции

23:54, 02 мая 2020, ПАИ

Жители Пскова могут принять участие в конкурсе креативной самоизоляции «Home video». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, конкурс проводится с 1 по 18 мая в трёх номинациях.

Так, музыкально одаренные псковичи могут попробовать свои силы в номинации «Кавер на ковре». Для участия необходимо спеть, сыграть или любым другим способом воспроизвести любое музыкальное произведение.

Жители Пскова вместе со своими домашними питомцами могут принять участие в номинации «Куклачев Style». В её рамках необходимо продемонстрировать успехи в дрессировке своего питомца и его уникальные навыки.

А любителям компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме, манги предлагается поучаствовать в номинации «Косплей без границ». Участникам будет необходимо перевоплотиться в любимого персонажа.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Home video», нужно разместить публикацию с конкурсной работой в своём аккаунте в Instagram, отметив аккаунт молодёжного центра (@pskovmolodezh) или прислать свою работу в личные сообщения группы конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Аккаунт участника должен быть открыт в период проведения конкурса, чтобы организаторы смогли оценить творчество.

С положением конкурса можно ознакомиться здесь>>>.