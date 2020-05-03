Более 4 млн тестов на коронавирус провели в России с начала эпидемии

12:38, 03 мая 2020, ПАИ

С начала эпидемии коронавируса в России провели свыше 4 млн тестов на выявление инфекции. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

28 апреля президент России Владимир Путин решил продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

Он подчеркнул, что принимать под копирку решения по отношению ко всем регионам нельзя, поскольку распространение коронавируса в субъектах идёт разными темпами.

Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201.