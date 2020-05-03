Пропавшего Романа Иванова разыскивает полиция в Пскове

14:46, 03 мая 2020, ПАИ

В Пскове полиция разыскивает 46-летнего Романа Иванова. 14 апреля 2019 года он без вести пропал на территории Пскова, и до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Приметы: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 59-63-22, 59-63-09 или 02.