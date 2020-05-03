0
14:20
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
13:21
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
12:53
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
12:05
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
10:09
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
09:00
Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса
23:00
Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201
Еще новости
Общество

Пропавшего Романа Иванова разыскивает полиция в Пскове

В Пскове полиция разыскивает 46-летнего Романа Иванова. 14 апреля 2019 года он без вести пропал на территории Пскова, и до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Приметы: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 59-63-22, 59-63-09 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
03 мая 2020
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
03 мая 2020
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
03 мая 2020
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
03 мая 2020
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
03 мая 2020
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса
03 мая 2020
Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса
Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201
02 мая 2020
Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201
Колокольню Троицкого собора в Пскове отреставрируют летом
02 мая 2020
Колокольню Троицкого собора в Пскове отреставрируют летом

Идет загрузка...