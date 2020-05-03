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Общество

Продукты и обувь пытался украсть пскович из магазина на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

2 мая экипажу группы задержания поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 35 -летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания и обувь.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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