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Общество

Как будут работать отделения пенсионного фонда в Псковской области на майских праздниках

В нерабочие дни 6 ,7 и 8 мая 2020 г. клиентские службы пенсионного фонда РФ во всех районах области будут осуществлять прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом специалисты подчеркнули, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции  прием граждан в клиентских службах ПФР осуществляется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет, т.е. сервис доступен без регистрации на портале госуслуг.

Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Также по телефону 8 800 775 7950 и по телефонам горячей линии учреждений ПФР области, жители региона могут получить консультацию специалиста ПФР по общим вопросам реализации пенсионного законодательства.

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