Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым

12:53, 03 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам обеспечения непрерывных поставок сжиженного газа для бытовых нужд населения региона и надлежащего содержания газового оборудования. В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Василий Осипов, руководство профильных комитетов и управлений региона, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская и генеральный директор ООО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках встречи стороны обсудили различные аспекты работы по созданию единого оператора по поставкам сжиженного газа. О необходимости этого глава региона заявлял на недавнем совещании с главами муниципальных районов и городских округов.

Одним из наиболее актуальных вопросов по определению единого оператора является инвентаризация и диагностика газового оборудования, а также оформление бесхозяйных групповых резервуарных и баллонных установок в муниципальную собственность. Валентина Понизовская рассказала, что данная работа в районах области уже ведётся. Впоследствии установки будут переданы на баланс единого оператора.

В качестве единого поставщика в настоящее время рассматривается компания «Псковские коммунальные системы», которая сейчас осуществляет бесперебойные поставки сжиженного углеводородного газа населению. Кроме того, с предприятием как с расчётно-кассовым центром работают 14 муниципальных образований. В начислении платежей за ТКО компания сотрудничает со всеми районами, кроме Великолукского.

Генеральный директор ООО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский попросил обеспечить технически исправное состояние передаваемого газового оборудования.

Василий Осипов, в свою очередь, предложил организовать работу по передаче газовых ёмкостей «Псковским коммунальным системам» только с теми муниципалитетами, которые полноценно сотрудничают с предприятием. Губернатор предложение поддержал. «Либо мы договариваемся с районами и они следуют нашим указаниям о действии в регионе единого оператора, либо они полностью уходят в зону собственной ответственности», – подчеркнул Михаил Ведерников и поручил вице-губернатору Василию Осипову подготовить подробный план работ по переходу на единые поставки сжиженного газа, чтобы у всех заинтересованных сторон было понимание обязательств и сроков исполнения. Районы, которые решат действовать в этом вопросе самостоятельно, также должны отчитаться о том, как они планируют построить свою работу, обратил внимание глава региона.

В ходе обсуждения также рассматривалась возможность расширения функционала оператора в части обеспечения населения баллонным газом, что является довольно перспективным и рентабельным направлением работы.

После детальной проработки всех вопросов глава региона предложил вернуться к теме создания единого оператора сжиженного газа на совещании с главами муниципальных образований и городских округов.