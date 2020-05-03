0
17:42
Названы ранние симптомы коронавируса
17:02
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
14:20
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
13:21
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
12:53
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
12:05
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
10:09
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Загадочную вспышку излучения впервые зафиксировали в Млечном Пути

В галактике Млечный Путь астрономы впервые зафиксировали всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Science Alert.

Астроном Шринивас Кулкарни из Калифорнийского технологического института сообщил журналу об этом явлении. Оно произошло 28 апреля 2020 года. Учёные запечатлели его с помощью канадского радиотелескопа проекта CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment). Исследователи предполагают, что источником радиовсплеска стал магнитар SGR 1935+2154.

По словам специалистов, магнитары относят к нейтронным звёздам, но они отличаются от последних силой магнитного поля, иногда превосходя их по этому параметру в тысячу раз. Зафиксированный сигнал может ответить на вопрос об источнике происхождения одиночных быстрых радиовспышек (fast radio burst, FRB). Это чрезвычайно сильный радиосигнал из глубокого космоса – из галактик, которые могут располагаться на расстоянии миллионов световых лет от нашей.

При подобных всплесках может выделяться энергия, в 500 миллионов раз превышающая солнечную. В то же время такие вспышки длятся меньше миллисекунды и, как правило, больше не повторяются, из-за чего учёным тяжело предсказать их появление, отследить и подробно изучить.

Все выявленные прежде вспышки были из других галактик. Последняя сопровождалась всплеском рентгеновского излучения, наличие которого может подтвердить связь FRB с активностью магнитаров. В то же время исследователи подчёркивают, что такие выводы делать преждевременно.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Названы ранние симптомы коронавируса
03 мая 2020
Названы ранние симптомы коронавируса
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
03 мая 2020
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
03 мая 2020
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
03 мая 2020
Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
03 мая 2020
Работу по созданию единого оператора по поставке газа обсудили на совещании с Михаилом Ведерниковым
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
03 мая 2020
3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
03 мая 2020
Божественная литургия проходит в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса
03 мая 2020
Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса

Идет загрузка...