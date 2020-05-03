Загадочную вспышку излучения впервые зафиксировали в Млечном Пути

16:55, 03 мая 2020, ПАИ

В галактике Млечный Путь астрономы впервые зафиксировали всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Science Alert.

Астроном Шринивас Кулкарни из Калифорнийского технологического института сообщил журналу об этом явлении. Оно произошло 28 апреля 2020 года. Учёные запечатлели его с помощью канадского радиотелескопа проекта CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment). Исследователи предполагают, что источником радиовсплеска стал магнитар SGR 1935+2154.

По словам специалистов, магнитары относят к нейтронным звёздам, но они отличаются от последних силой магнитного поля, иногда превосходя их по этому параметру в тысячу раз. Зафиксированный сигнал может ответить на вопрос об источнике происхождения одиночных быстрых радиовспышек (fast radio burst, FRB). Это чрезвычайно сильный радиосигнал из глубокого космоса – из галактик, которые могут располагаться на расстоянии миллионов световых лет от нашей.

При подобных всплесках может выделяться энергия, в 500 миллионов раз превышающая солнечную. В то же время такие вспышки длятся меньше миллисекунды и, как правило, больше не повторяются, из-за чего учёным тяжело предсказать их появление, отследить и подробно изучить.

Все выявленные прежде вспышки были из других галактик. Последняя сопровождалась всплеском рентгеновского излучения, наличие которого может подтвердить связь FRB с активностью магнитаров. В то же время исследователи подчёркивают, что такие выводы делать преждевременно.