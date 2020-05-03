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Общество

Пропавшего в апреле великолучанина с травмой головы нашли мёртвым

Мужчина пропал 8 апреля. Фото: Поисковый отряд "СЛЕД" Великие Луки.

32-летнего Петра Райковского, пропавшего 8 апреля в деревне Гвоздово Великолукского района, поисковики обнаружили мёртвым. «Райковский Пётр найден в воде, куда собака изначально и пришла», – сообщили 3 мая в официальной группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

10 апреля поисковики отмечали, что собака дошла по следам пропавшего до мостика через ручей, однако сотрудники МЧС тогда не обнаружили тела в воде.

Пётр Райковский пропал в деревне Гвоздово Великолукского района. В последний раз родные разговаривали с ним вечером 8 апреля. Отмечалось, что у пропавшего была травма головы и он мог страдать потерей памяти.

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