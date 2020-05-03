Псковичей приглашают стать добровольцами во время пандемии

18:32, 03 мая 2020, ПАИ

Добровольцы Псковской области рассказали о значимости своей работы в ситуации распространения коронавируса и пригласили всех неравнодушных присоединиться к движению. Видеоролик с участием волонтёров, которые помогают населению региона во время пандемии коронавируса, опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

«С их участием в нашем регионе решается сразу несколько важных социальных задач, которые не ограничиваются одной только поддержкой людей в самоизоляции в период противодействия коронавирусу (в частности, помощь пожилым людям из группы риска – от выноса мусора до покупки необходимых товаров и медикаментов)», – отметил Михаил Ведерников.

Добровольцы приглашают в свои ряды всех неравнодушных. Для этого достаточно подать заявку на сайте мывместе2020.рф.