Врач Проценко оценил возможность развития ситуации с коронавирусом в России по итальянскому сценарию

18:58, 03 мая 2020, ПАИ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что в России развитие ситуации с коронавирусом не пойдёт по итальянскому сценарию, где была «абсолютно катастрофическая ситуация с большим количеством больных, ИВЛ и смертей на севере Италии». Об этом врач сообщил в интервью на телеканале «Россия 1».

Эксперт считает, что в большинстве стран ситуация с COVID-19 развивается по уникальному сценарию. Даже в Италии на юге страны течение заболевания было более мягким, чем на севере.

«Какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», – отметил главврач больницы в Коммунарке.

Также медик назвал отличительные черты распространения коронавируса в России. Уникальность распространения коронавируса в нашем государстве связана с тем, что заболевание аккумулировалось в столице, так как Москва для России является въездным хабом. При этом столица успела предпринять необходимые действия, чтобы вирус молниеносно не распространился по всей стране.

«И во многом вот эти 2–3 недели позволили дать время системе для перестроения. Хотя, может быть, я выдаю желаемое за действительное, но создаётся такое впечатление», – сообщил Денис Проценко.

При этом в Москве тяжёлое течение заболевания наблюдается не только у пожилых пациентов, но и у средней возрастной группы – в этом также особенность российского сценария.

Главврач добавил, что в борьбе с коронавирусом весь мир объединяет отсутствие вакцины, быстрой диагностики и целенаправленной лекарственной противовирусной терапии.