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Общество

Ограничения из-за коронавируса не снимут полностью до появления вакцины

Часть ограничений, введённых в России для борьбы с коронавирусом, сохранятся до момента изобретения вакцины. Как пишет РИА «Новости», об этом глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Ограничительные мероприятия тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», – сообщил Михаил Мурашко.

Выход на плато эпидемии коронавируса для россиян не должен приравниваться к празднику. Жители страны должны понимать, что возможность второй волны коронавируса в стране не исключена. Необходимо выстроить целую систему, которая при снятии ограничений позволит не получить вновь подъём заболеваемости.

Министр подчеркнул, что даже после победы над COVID-19 какое-то время вирус будет циркулировать, поэтому резкая отмена ограничительных мер может повлечь новый всплеск заболевания.

В Псковской области, по данным на 2 мая, 201 заболевший коронавирусом.

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