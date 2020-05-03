Художники рассказали о работе над муралом в честь Дня Победы В Пскове

21:59, 03 мая 2020, ПАИ

В Пскове на стене многоэтажки художники рисуют мурал — гигантскую картину, посвященную Дню Победы. Огромное граффити изображает флаг, водруженный над рейхстагом - боевое знамя идрицкой дивизии, бравшей Берлин. Мастера рассказали о работе над необычным проектом.

Типичный псковский фасад как будто создан для гигантских картин — разлинованные в квадраты панели многоэтажки очень облегчают работу художников, проще ориентироваться, на бетонном холсте. Дополнительно сложные фигуры авторы в темноте размечают на стене с помощью проектора. Но чтобы гарантированно избежать ошибок, мастеру приходится то и дело спускаться, чтобы оценить работу с земли.

Витайлий Форточкин — профессиональный художник-монументалист из Московской области, по приезду в Псков пробыл две недели на положенном картине. Он рисовал на фасадах многих российских городов. Сейчас ко Дню Победы делает гигантскую картину — мурал - на Рижском проспекте. Подниматься приходится на высоту 9 этажа, в ветреную погоду, говорит это особенно страшно.

Псковский мурал — почти 30 метров в высоту, но для авторов это не принципиально. Потому для профессионалов имеет значение площадь рисунка — из неё складывается стоимость работы, цена начинается от тысячи рублей за метр.

Художники показывают проект активисту дома с картиной, вот так будет выглядеть готовый мурал. Знамя Победы, фрагмент карты — совет жильцов многоэтажки не раздумывая согласовал эскиз, общее собрания для этого не потребовалось. По началу, правды, жители переживали из-за березы возле стены...Но художники успокоили — дерево останется на месте, чтобы оно не мешало, картину немного приподняли.

Закончить мурал художники должны, понятно, к 9 мая, но последние дни уйдут на финишную доработку, вообще-то заметную только экспертам. Поэтому в целом готовую картину можно будет увидеть гораздо раньше.