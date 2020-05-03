ВОЗ прокомментировала гипотезу о связи дефицита витамина D со смертностью от коронавируса

21:12, 03 мая 2020, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла связь между дефицитом витамина D и более высокой смертностью от коронавирусной инфекции. Как пишет РБК, ВОЗ сообщает, что доказательств данной теории не существует.

Ранее исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии объявили о взаимосвязи между средним уровнем витамина D в организме человека и смертностью от коронавируса. Учёные сравнили средние уровни витамина D у граждан двадцати европейских стран и обнаружили, что особенно низкий уровень витамина наблюдается у жителей Испании и Италии, а чаще всего – среди пожилых людей.

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований уверена, что этот материал никак не исследует влияние витамина D на вероятность заражения или на течение болезни. «Во-первых, это не публикация в рецензируемом научном журнале. Во-вторых, выбранная методология в принципе непригодна для ответа на поставленный вопрос», – заявил пресс-секретарь комиссии Пётр Талантов.

По мнению ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины Александра Чепурнова, при сравнении статистики уровня витамина D и числа заражённых появляется «слишком много шансов для случайных совпадений».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразилось коронавирусом более 3,44 миллиона человек.