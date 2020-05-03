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Общество

Митрополит Тихон рассказал, ради чего верующие терпят испытание коронавирусом

Стопкадр с телеканала "Спас".

«Мы должны понимать, для чего дано нам это испытание: для благого изменения к Богу, для покаяния, для переосмысления и изменения своей жизни», – сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире программы Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас».

«Мне кажется, сегодня для меня это главное, ради чего мы терпим сегодня эти испытания», – отметил владыка.

Также митрополит Тихон прокомментировал решение закрыть храмы во время эпидемии и назвал его «совершенно нормальным»: таким образом прихожан обезопасили от страшной болезни. Владыка заметил, что заражения вирусными инфекциями и гриппом во время богослужения – это обычное явление, о котором могут рассказать многие священники и миряне.

«Разумный человек, понимая, что он не должен стать нечаянным орудием беды и убийства, заразившись и заразив своих ближних, должен принять этот запрет», – отметил гость эфира Владимира Легойды. При этом митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), безусловно, понимает, что верующим, которые никогда не пропускали пасхальное богослужение, это решение далось «больно и тяжело».

3 мая из храма Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к жителям Псковской области, которые сейчас не могут посещать храмы из-за пандемии коронавируса. 

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