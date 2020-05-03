Митрополит Тихон обратился к прихожанам Псковской митрополии

19:38, 03 мая 2020, ПАИ

3 мая из храма Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к жителям Псковской области, которые сейчас не могут посещать храмы из-за пандемии коронавируса. Видеообращение появилось на youtube-канале Псковской епархии Русской православной церкви.

«Наше сердце болит о том, что здесь нет вас, в храме прихожан нашей Псковской митрополии. И вы, конечно, со скорбью переносите эти дни. С терпением, мужеством и скорбью», – отметил владыка.

«Но потерпите ещё немного. Не столько ради себя самих, сколько ради ваших ближних, которым мы можем причинить несчастье, болезнь и самую смерть», – призвал митрополит.

Митрополит Тихон поставил в пример слова великого старца отца Павла (Груздева), который пережил времена тяжёлой эпидемии в 1965 году. В то время паства также скорбела о том, что не может посещать храмы. Но после эпидемии старец писал, что решение было принято верно и «лучше на недолгое время воздержаться от посещения храма, чем причинить несчастья друг другу».

Владыка напомнил, что причаститься можно, позвав священников в свои дома.

«И конечно, будем молиться, чтобы эта напасть прошла скорее», – сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Накануне митрополит рассказал о проведении богослужений в период пандемии коронавируса, о поддержке священников и мирян во время эпидемии, о возобновлении общественных богослужений в Псковской епархии.