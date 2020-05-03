Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь
В Псковской области волонтёры вручают одиноким пенсионерам бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщает аккаунт «Доброволец Псковской области» в Instagram.
Продуктовые наборы получают граждане старше 65 лет, пенсия которых составляет менее 13 500 рублей. До 1 июля в Псковской области раздадут 20 тысяч бесплатных наборов.
Руководители оперативных штабов помощи пожилым людям Псковской области, главы муниципальных образований и сельских поселений, специалисты администраций принимают активное участие в реализации проекта.
Присоединиться к проекту и помочь нуждающимся в условиях эпидемии коронавируса можно, зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.