0
23:28
Рисующий мурал художник извинился и рассказал, как отмыть попавшую на автомобили псковичей краску
23:16
В Псковской области заражено коронавирусом 214 человек
22:34
Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь
21:59
Художники рассказали о работе над муралом в честь Дня Победы в Пскове
21:14
Митрополит Тихон рассказал, ради чего верующие терпят испытание коронавирусом
20:46
Себежские поисковики восстановили траншею в деревне Заситино
20:16
ФОТОФАКТ: Припаркованные машины забрызгали краской при нанесении мурала на Рижском проспекте
Еще новости
Общество

Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь

Псковским пенсионерам вручают бесплатные продуктовые наборы. Фото: региональное отделение ОНФ.

В Псковской области волонтёры вручают одиноким пенсионерам бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщает аккаунт «Доброволец Псковской области» в Instagram.

Продуктовые наборы получают граждане старше 65 лет, пенсия которых составляет менее 13 500 рублей. До 1 июля в Псковской области раздадут 20 тысяч бесплатных наборов.

20 тысяч наборов раздадут нуждающимся во время самоизоляции. Фото: Instagram "Доброволец Псковской области".

Руководители оперативных штабов помощи пожилым людям Псковской области, главы муниципальных образований и сельских поселений, специалисты администраций принимают активное участие в реализации проекта.

Во время самоизоляции люди особенно нуждаются в поддержке и внимании. Фото: Фото: Instagram "Доброволец Псковской области".

Присоединиться к проекту и помочь нуждающимся в условиях эпидемии коронавируса можно, зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Сотни псковичей получили штрафы за нарушение режима самоизоляции Ещё семь псковичей выздоровели от коронавируса В Псковской области заражено коронавирусом 214 человек Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь Митрополит Тихон попросил прощения у верующих псковичей Ростех выявил наценку на материалы для средств защиты до 500 % Митрополит Тихон: «Гиперблагочестивые» люди лишили всех прихожан Псковской митрополии богослужения на Пасху Митрополит Тихон рассказал, ради чего верующие терпят испытание коронавирусом ВОЗ прокомментировала гипотезу о связи дефицита витамина D со смертностью от коронавируса Ограничения из-за коронавируса не снимут полностью до появления вакцины
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Рисующий мурал художник извинился и рассказал, как отмыть попавшую на автомобили псковичей краску
03 мая 2020
Рисующий мурал художник извинился и рассказал, как отмыть попавшую на автомобили псковичей краску
В Псковской области заражено коронавирусом 214 человек
03 мая 2020
В Псковской области заражено коронавирусом 214 человек
Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь
03 мая 2020
Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь
Художники рассказали о работе над муралом в честь Дня Победы в Пскове
03 мая 2020
Художники рассказали о работе над муралом в честь Дня Победы в Пскове
Митрополит Тихон рассказал, ради чего верующие терпят испытание коронавирусом
03 мая 2020
Митрополит Тихон рассказал, ради чего верующие терпят испытание коронавирусом
Себежские поисковики восстановили траншею в деревне Заситино
03 мая 2020
Себежские поисковики восстановили траншею в деревне Заситино
ФОТОФАКТ: Припаркованные машины забрызгали краской при нанесении мурала на Рижском проспекте
03 мая 2020
ФОТОФАКТ: Припаркованные машины забрызгали краской при нанесении мурала на Рижском проспекте
Митрополит Тихон обратился к прихожанам Псковской митрополии
03 мая 2020
Митрополит Тихон обратился к прихожанам Псковской митрополии

Идет загрузка...