В Федерации фигурного катания анонсировали состав сборной России

23:58, 03 мая 2020, ПАИ

В мае Федерация фигурного катания на коньках России утвердит состав сборной страны на сезон 2020/2021. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова почётного президента федерации Валентина Писеева, ФФККР планирует включить в состав олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Каких-то сюрпризов в составе нет: Загитова, Медведева, Туктамышева, ясное дело, в нём присутствуют, так же как и молодые девчонки, которые себя зарекомендовали», – отметил Валентин Писеев.

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, а Евгения Медведева снялась с национального чемпионата перед произвольной программой из-за поломки конька. Однако федерация не представляет сборной страны без этих спортсменок.

В мае на исполкоме федерации подведут итоги сезона, составят планы на будущее, скорректируют их из-за ситуации с коронавирусом, а также утвердят состав сборной России, который уже сформирован, но ещё должен быть рассмотрен членами исполкома.