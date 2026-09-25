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Общество

Отраслевой семинар по производству кормов и поддержке аграриев прошёл в Пскове

Отраслевой семинар на тему «Промышленное изготовление кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Приём, хранение и реализация карбамидно-аммиачной селитры» состоялся на базе ООО «Элеватор-Псков» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в министерстве сельского хозяйства Псковской области.

Фото: министерство сельского хозяйства Псковской области

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов, сотрудники министерства, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, представители перерабатывающей промышленности.

Во вступительном слове министр отметил, что Псковская область обладает мощным потенциалом в сфере животноводства. Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в регионе сохраняется на стабильном уровне, а надой на одну фуражную корову составил 6 076 кг, что на 119 кг больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В рамках продолжающегося сева озимых министр обратил внимание, что аграрии могут рассчитывать на частичную компенсацию затрат на проведение озимого сева в рамках мер государственной поддержки. Расчётный объём средств федерального бюджета – 3 тысячи рублей на один гектар. Конкретные условия предоставления поддержки, перечень документов и порядок участия будут доведены до аграриев в установленном порядке.

Фото: министерство сельского хозяйства Псковской области

В рамках деловой программы семинара участники посетили новое комбикормовое производство, где ознакомились с современными автоматизированными линиями и передовыми технологиями смешивания компонентов. Специалисты предприятия продемонстрировали многоступенчатую систему контроля качества сырья и готовой продукции.

Участники семинара отметили практическую значимость мероприятия для повышения эффективности производства. Обсуждение современных технологий выращивания и содержания КРС, подходов к кормлению высокопродуктивных коров, а также вопросов безопасности при работе с удобрениями позволит хозяйствам региона применять полученные знания в повседневной работе.

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