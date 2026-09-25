Фонд «Защитники Отечества» и «АртПлатформа» подписали соглашение о сотрудничестве в Псковской области

20:31, 25 сентября 2026, ПАИ

Центр развития молодёжи «АртПлатформа» торжественно открыли в Пскове. В мероприятии приняла участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда.



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области







В рамках открытия было подписано совместное соглашение о взаимодействии фонда «Защитники Отечества» и центра развития молодёжи «АртПлатформа».

«Это важный шаг, который переводит нашу давнюю дружбу и плодотворное сотрудничество в официальное русло. Но я уверена: за сухими строчками документа стоит наша общая цель – забота о защитниках Отечества и их близких. Сегодня мы подписали совместное соглашение о взаимодействии, но мы давно знаем команду «АртПлатформы» не по документам, а по реальным делам. Это наши надёжные партнёры и – без преувеличения – друзья», – сказала Надежда Васильева.

Директором АНО «Центр развития молодёжи «АртПлатформа» является гвардии лейтенант, кавалер ордена Мужества, участник специальной военной операции, общественный деятель и доброволец Донбасса Валерий Хруцкий. Он давний партнёр филиала фонда в вопросах проведения патриотических мероприятий с детьми и жителями Псковской области.

На мероприятии Валерий Хруцкий вручил медаль «Патриот Псковской области», отметив личные заслуги и деятельность филиала фонда в сфере патриотического воспитания.

«АртПлатформа» – это современная площадка для поддержки творчески одарённых, спортивных и инициативных детей и молодёжи. На базе центра будут проходить мастер-классы, творческие встречи, спортивные конкурсы и фестивали. В том числе совместно с филиалом фонда уже запланирован к проведению фестиваль «Псковское созвездие».