Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фонд «Защитники Отечества» и «АртПлатформа» подписали соглашение о сотрудничестве в Псковской области

Центр развития молодёжи «АртПлатформа» торжественно открыли в Пскове. В мероприятии приняла участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда.

  • Фонд «Защитники Отечества» и «АртПлатформа» подписали соглашение о сотрудничестве в Псковской области
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Фонд «Защитники Отечества» и «АртПлатформа» подписали соглашение о сотрудничестве в Псковской области
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Фонд «Защитники Отечества» и «АртПлатформа» подписали соглашение о сотрудничестве в Псковской области
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Фонд «Защитники Отечества» и «АртПлатформа» подписали соглашение о сотрудничестве в Псковской области
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

В рамках открытия было подписано совместное соглашение о взаимодействии фонда «Защитники Отечества» и центра развития молодёжи «АртПлатформа».

«Это важный шаг, который переводит нашу давнюю дружбу и плодотворное сотрудничество в официальное русло. Но я уверена: за сухими строчками документа стоит наша общая цель – забота о защитниках Отечества и их близких. Сегодня мы подписали совместное соглашение о взаимодействии, но мы давно знаем команду «АртПлатформы» не по документам, а по реальным делам. Это наши надёжные партнёры и – без преувеличения – друзья», – сказала Надежда Васильева.

Директором АНО «Центр развития молодёжи «АртПлатформа» является гвардии лейтенант, кавалер ордена Мужества, участник специальной военной операции, общественный деятель и доброволец Донбасса Валерий Хруцкий. Он давний партнёр филиала фонда в вопросах проведения патриотических мероприятий с детьми и жителями Псковской области.

На мероприятии Валерий Хруцкий вручил медаль «Патриот Псковской области», отметив личные заслуги и деятельность филиала фонда в сфере патриотического воспитания.

«АртПлатформа» – это современная площадка для поддержки творчески одарённых, спортивных и инициативных детей и молодёжи. На базе центра будут проходить мастер-классы, творческие встречи, спортивные конкурсы и фестивали. В том числе совместно с филиалом фонда уже запланирован к проведению фестиваль «Псковское созвездие».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



25 сентября 2026

Детали немецких самолётов и вещи узников: что обнаружили поисковики на месте бывшего концлагеря в Псковской области
25 сентября 2026

Невролог Разумов рассказал, как кофе влияет на мигрени
25 сентября 2026

Борис Елкин поблагодарил псковичей за доверие на посту главы Пскова
25 сентября 2026

Стало известно, на сколько в России вырастут пенсии в 2027 году
25 сентября 2026

Сербские учёные изучили редкие рукописи в древлехранилище Псковского музея-заповедника
25 сентября 2026

10 трлн рублей планируют выделить на поддержку рождаемости в России
25 сентября 2026

Программа профориентации подростков «Твоя траектория» стартовала в Пскове
25 сентября 2026

Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 69,1%

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...