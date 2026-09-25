Дни открытых дверей прошли в детских садах в Великих Луках в честь Дня воспитателя

21:11, 25 сентября 2026, ПАИ

В преддверии профессионального праздника работников дошкольного образования в великолукских детских садах провели дни открытых дверей. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В детском саду № 25 была организована музыкальная гостиная, где педагоги показали результаты воспитательного процесса, а гости смогли оценить первые детские успехи.

«Праздник привлекает внимание общественности к профессии воспитателя и говорит о том, что эта профессия очень важна и нужна. Ведь воспитатель – это первый в жизни ребёнка учитель после мамы, который всё объясняет», – сказала заведующая МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 25» (Центр Монтессори) Светлана Шпакова.

В детском саду развивают не только социальные навыки, но и детские таланты. Праздничные утренники помогают малышам проявить себя, добавили воспитатели.

«Подготовка к любому празднику в детском саду – это всегда огромная творческая работа. Но День воспитателя – это особый праздник. И поэтому на несколько недель наш детский сад превращается в самую настоящую музыкальную творческую мастерскую», – отметила музыкальный руководитель учреждения Марина Денисова.