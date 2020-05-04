Роструд разъяснил, как выплачивается зарплата за работу в нерабочие дни в мае

10:35, 04 мая 2020, ПАИ

Роструд дал разъяснения о том, как выплачивается зарплата за работу в нерабочие дни в мае. С 6 по 8 мая зарплату сотрудники получат в обычном размере, сообщает ТАСС.

Дни с 6 по 8 мая оплачиваются работающим гражданам так же, как и нерабочие дни в апреле, – в одинарном размере. Заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере.

Период самоизоляции в России был продлен президентом России Владимиром Путиным до 11 мая включительно. Нерабочими были объявлены дни с 6 по 8 мая. Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая являются праздничными выходными днями.