Скончался заразившийся коронавирусом митрополит Иона

13:30, 04 мая 2020, ПАИ

Митрополит Иона, заразившийся коронавирусом, умер в ночь на 4 мая. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

На 79-м году жизни в 50-й московской больнице скончался митрополит Иона (Карпухин), почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. По предварительной информации, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Митрополит Иона родился 13 июня 1941 года в Москве. В 1959-63 гг. учился в Московской духовной семинарии. В 1963-67 гг. учился в Московской духовной академии, по окончании оставлен в академии профессорским стипендиатом.

Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. (журнал № 19) назначен главой Астраханской митрополии, присвоен титул «Астраханский и Камызякский». 15 июля 2016 года ушёл на покой по состоянию здоровья в связи с достижением 75-летнего возраста. Местом пребывания Синод определил Москву.