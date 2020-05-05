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Акция «Рекорд Победы» в Псковской области пройдёт в режиме онлайн
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Общество

Акция «Рекорд Победы» в Псковской области пройдёт в режиме онлайн

Международная патриотическая акция «Рекорд Победы» в Псковской области пройдёт в режиме онлайн из-за распространения коронавируса, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

«Суть акции заключается в том, что участникам необходимо отжаться от земли (от пола) столько раз, сколько дней минуло с конца Великой Отечественной войны, тем самым отдав дань памяти героям нашей великой страны, – пояснил Виталий Дидыч. – В 2020 году всем участникам акции предстоит выполнить 27375 раз и больше в режиме онлайн».

Принять участие может любой желающий. Каждый участник должен записать на видео максимальное количество своих отжиманий (подходами или за один раз), после чего опубликовать его «ВКонтакте» или в Instagram. При этом необходимо добавить хештег #рекордпобедыпсков, а также хештег с фамилией и количеством отжиманий (например, #Иванов1000). Девушки вместо отжиманий могут приседать.

Фото Street Workout Pskov

Виталий Дидыч добавил, что приветствуется импровизация при исполнении отжиманий, приседаний и монтаже видео. Автор самого «сильного и интересного» видеоролика получит приз.

В 2019 году в рамках акции «Рекорд Победы» псковичи отжались 35 тысяч раз.

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