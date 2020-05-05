Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

10:38, 05 мая 2020, ПАИ

Постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году приняло правительство РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства 5 мая.

«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021-2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах - остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», - говорится в пояснительной записке.

Освобождённые в 2020 году средства регионы могут направить на устранение последствий распространения коронавируса и компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов, что обеспечит устойчивость бюджетов регионов.