ФОТОФАКТ: Верхний слой асфальта уложили на улице Гагарина в Пскове
Верхний слой асфальта уложили на улице Гагарина в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Подрядчик использовал асфальтобетонную смесь марки А1 с высоким содержанием щебня. Всего на участок понадобилось около 550 тонн асфальта.
Перед укладкой заключительной слоя рабочие выровняли поверхность дороги и нанесли подгрунтовку. Затем на объекте отремонтируют съезды, установят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.
В этом году улицу Гагарина отремонтируют от пересечения с улицей Бастионной до Октябрьского проспекта. Участок от Бастионной до Яна Фабрициуса включён в капремонт улицы Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной).