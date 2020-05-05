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«Псковская правда»: Открытость власти в режиме «24/7» сохранится и после выхода региона из карантина

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Открытость региональной власти в режиме «24/7» сохранится и после выхода Псковской области из карантина. К такому выводу пришёл главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев в аналитической статье «Дивный новый мир»

Автор указал на то, что в условиях распространения коронавируса ведущими региональными медиа стали Instagram-аккаунт губернатора Михаила Ведерникова и telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Помимо этого, основные совещания и заседания региональной администрации стали транслироваться в прямом эфире.

«Власть в условиях коронакризиса показала себя абсолютно открытой, вновь подтвердив, что «честность – самая лучшая политика», – подчеркнул Максим Андреев.

Кроме этого, после карантина ожидается решение кадровой проблемы в сфере здравоохранения и развитие интернет-торговли. 

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