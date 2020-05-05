Автомобиль сбил сидящую на дороге женщину в Новосокольническом районе
Автомобиль сбил сидящую на дороге 37-летнюю женщину в деревне Мошково Новосокольнического района, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Наезд на пешехода произошёл 4 мая около 23:00 у дома № 54 на улице Советской. За рулём автомобиля ВАЗ-2110 находился 38-летний мужчина. Участок дороги, на котором произошло ДТП, был не освещён.
Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжЁлом состоянии.