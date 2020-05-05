Студенты строят ПсковГУ в Minecraft

13:42, 05 мая 2020, ПАИ

Команда PskovHack и студенты института математического моделирования и игропрактики Псковского государственного университета при поддержке специалиста Алексея Филипова строят ПсковГУ в инди-игре Minecraft.

«Уже прошло 2 недели с момента заложения первого куба ПсковГУ в Minecraft! И мы медленно и, возможно, неверно (ведь у нас нет точного плана) продолжаем отстраивать ЦСИ! Свои кубические ладошки мы успели приложить к крыльцу, к территории перед ЦСИ. Ещё немного, и появится сквер. Наконец-то можно будет поиграть в лапту не нарушая режима самоизоляции!», – рассказали студенты.

Основное здание университета уже представлено в виде виртуальных несущих стен, кровли, боковых лестниц, остекления и спортзала.

Minecraft даёт в распоряжение игрока процедурно генерируемый и изменяемый трёхмерный мир, полностью состоящий из кубов — его можно свободно перестраивать, создавая из этих кубов сложные сооружения.

Кроме этого, псковские студенты создали игру-квест про пандемию.