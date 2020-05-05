0
17:11
«Горжусь своими родными»: Жительница Гдовского района рассказала о погибших на войне дедах – сержанте и партизане
17:00
Максим Нечаев о ситуации на нефтяном рынке (ПРЯМОЙ ЭФИР)
16:44
Что же будет с нефтью и с нами — тема эфира ПАИ-live в 17:00
15:18
Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
14:55
В Псковской области в майские праздники увеличилось число нарушителей режима самоизоляции
14:38
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:23
Автомобиль сбил сидящую на дороге женщину в Новосокольническом районе
Еще новости
Общество

Почти 400 человек не пустили в Псковскую область на майские праздники

Почти 400 человек на личных автомобилях не пустили в Псковскую область в начале мая. ФОТО: Андрей Степанов.

Руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 отчитался о работе полиции во время майских праздников. Он заметил, что если на прошлой неделе преступность снизилась на 12%, то к концу недели рост составил 17,3% - в основном это преступления, связанные с наркотиками – закладки, а также  кражи.

«Наркотики из города ушли в связи с увеличением постов, но фиксируем наркотические  преступления на периферии», - заметил Алексей Овсянников.

Полиция проверила 620 организаций, были выявлена более 200 нарушений, составлено 232 административных протокола.

«За майские праздничные дни свыше 20 тысяч транспортных средств проверили на постах, не допустили 387 человек на 227 автомобилях, выявлено 232 нарушения ПДД», - отчитался руководитель УМВД региона.

Также Алексей Овсянников отметил, что  был зафиксирован рост приехавших из Санкт-Петерубрга и Москвы – например, вчера на «Ласточке» приехало более 370 человек, а в обычные дни приезжает около 270 человек. Выявляет полиция и нарушения среди организаций, несмотря на ограничительные меры, продолжают работать в регионе некоторые бани и базы отдыха – их проверяют сотрудники полиции.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Псковской области планируется развернуть ещё 300 коек для больных коронавирусом В Псковской области разрешат работать магазинам одежды на первых этажах домов Александр Нестерук назвал условия работы стоматологических клиник в Псковской области В Псковской области разрешили ходить на кладбища «Перчаточный» режим планируют ввести в местах скопления людей в Псковской области В Островском районе 106 приезжих семей находятся на контроле у администрации В Островской больнице на изоляции в закрытом отделении остаются восемь человек Михаил Ведерников поручил проверить информацию, что водители скорых не обеспечены средствами защиты Почти 400 человек не пустили в Псковскую область на майские праздники Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Горжусь своими родными»: Жительница Гдовского района рассказала о погибших на войне дедах – сержанте и партизане
05 мая 2020
«Горжусь своими родными»: Жительница Гдовского района рассказала о погибших на войне дедах – сержанте и партизане
Максим Нечаев о ситуации на нефтяном рынке (ПРЯМОЙ ЭФИР)
05 мая 2020
Максим Нечаев о ситуации на нефтяном рынке (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Что же будет с нефтью и с нами — тема эфира ПАИ-live в 17:00
05 мая 2020
Что же будет с нефтью и с нами — тема эфира ПАИ-live в 17:00
Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
05 мая 2020
Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
В Псковской области в майские праздники увеличилось число нарушителей режима самоизоляции
05 мая 2020
В Псковской области в майские праздники увеличилось число нарушителей режима самоизоляции
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
05 мая 2020
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Автомобиль сбил сидящую на дороге женщину в Новосокольническом районе
05 мая 2020
Автомобиль сбил сидящую на дороге женщину в Новосокольническом районе
Александр Котов: Мы пойдём по пути полного запрета «наливаек»
05 мая 2020
Александр Котов: Мы пойдём по пути полного запрета «наливаек»

Идет загрузка...