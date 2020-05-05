Почти 400 человек не пустили в Псковскую область на майские праздники

15:27, 05 мая 2020, ПАИ

Руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 отчитался о работе полиции во время майских праздников. Он заметил, что если на прошлой неделе преступность снизилась на 12%, то к концу недели рост составил 17,3% - в основном это преступления, связанные с наркотиками – закладки, а также кражи.

«Наркотики из города ушли в связи с увеличением постов, но фиксируем наркотические преступления на периферии», - заметил Алексей Овсянников.

Полиция проверила 620 организаций, были выявлена более 200 нарушений, составлено 232 административных протокола.

«За майские праздничные дни свыше 20 тысяч транспортных средств проверили на постах, не допустили 387 человек на 227 автомобилях, выявлено 232 нарушения ПДД», - отчитался руководитель УМВД региона.

Также Алексей Овсянников отметил, что был зафиксирован рост приехавших из Санкт-Петерубрга и Москвы – например, вчера на «Ласточке» приехало более 370 человек, а в обычные дни приезжает около 270 человек. Выявляет полиция и нарушения среди организаций, несмотря на ограничительные меры, продолжают работать в регионе некоторые бани и базы отдыха – их проверяют сотрудники полиции.